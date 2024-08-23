Захватчики колонии под Волгоградом спросили, жалко ли силовикам дать им машину

Захватчики колонии ИК-19 в Волгоградской области попросили у силовиков оружие и авто. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Радикалы просят автомат у силовиков за забором», — говорится в публикации.

На кадрах слышно, что один из захватчиков спрашивает у силовиков, «жалко» ли им отдать автомобиль. Также он указал на место за забором, где, по его словам, стоит «толпа» правоохранителей.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК-19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Ранее под Волгоградом перекрыли дорогу к ИК-19, где взяли в заложники сотрудников.