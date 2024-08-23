Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захватчики колонии под Волгоградом спросили, жалко ли силовикам дать им машину

Захватчики колонии ИК-19 попросили автомат и машину у силовиков через забор

close
100%
«SHOT»' class="item-image" >
Телеграм-канал «SHOT»

Захватчики колонии ИК-19 в Волгоградской области попросили у силовиков оружие и авто. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Радикалы просят автомат у силовиков за забором», — говорится в публикации.

На кадрах слышно, что один из захватчиков спрашивает у силовиков, «жалко» ли им отдать автомобиль. Также он указал на место за забором, где, по его словам, стоит «толпа» правоохранителей.

23 августа в Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК-19 и взяли заложников. По информации источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии. По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появились сообщения, что нападавшие заявили о принадлежности к террористической группировке, однако эта информация требует подтверждения.

Ранее под Волгоградом перекрыли дорогу к ИК-19, где взяли в заложники сотрудников.

Все новости на тему:
Захват колонии в Суровикино
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами