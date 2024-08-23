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Под Волгоградом перекрыли дорогу к ИК №19, где взяли в заложники сотрудников

В Волгоградской области закрыли проезд к ИК №19, где захватили сотрудников

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В Волгоградской области сотрудники ДПС перекрыли дорогу к исправительной колонии №19, где заключенные взяли в заложники сотрудников. Об этом сообщает РЕН ТВ.

На опубликованных кадрах видно, что вдоль дороги стоят патрульные с оружием. Автор видео отмечает, что проезд полностью закрыт.

23 августа в исправительной колонии №19 заключенные захватили несколько человек.

По данным источника РИА Новости из ФСИН, пострадали несколько человек. Как уточнили силовики, захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии.

Telegram-канал Baza пишет, что в заложниках четверо человек. Как минимум один сотрудник ФСИН не выжил, еще несколько человек ранены.

По предварительным данным, колонию захватили четыре человека. Также появилась информация, что нападавшие заявили о принадлежности к Исламскому государству (ИГ, организация запрещена в России), однако эта информация уточняется.

Ранее выяснилось, кто оказался среди заложников в колонии Волгоградской области.

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