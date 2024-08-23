Массовое ДТП произошло на юге Москвы

На юге Москвы столкнулись три автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внутренней стороне 22-го км МКАД (в районе съезда № 24) произошло столкновение трех автомобилей. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении Дептранса.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В результате ДТП заблокированы 2 из 6 полос движения в сторону развязки с Каширским шоссе.

Судя по видео с канала «Дептранс. Оперативно», авария произошла в крайнем левом ряду. Белый фургон врезался в автомобиль, стоящий в конце пробки. Тот, в свою очередь, продвинулся вперед и ударил другую машину.

До этого стало известно, что в Туле подросток устроил гонки с полицией по ночному городу.

Во время погони лихач свернул во двор жилого дома, не справился с управлением и врезался в дерево. Выяснилось, что за рулем «Жигулей» находился 15-летний подросток, машину он взял у родственника, прав на управление авто школьник не имел. Автомобиль поместили на штрафстоянку, родителей несовершеннолетнего планируют привлечь к ответственности. В ДТП подросток не пострадал.

Ранее сообщалось, что в России хотят массово устанавливать камеры на железнодорожных переездах.