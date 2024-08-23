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Россиянам назвали минусы китайского кроссовера Hongqi HS3

Автоэксперт Тимкин: у кроссовера Hongqi HS3 слабый мотор и медленный разгон

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FAW Group

Автомобильный эксперт Юрий Тимкин протестировал китайский кроссовер Hongqi HS3 и назвал его минусы. По его словам, 1,5-литровый двигатель слишком слабый для этого автомобиля.

«Турбомотора 1.5 (156 л. с., 252 Н·м) машине массой 1660 кг откровенно не хватает. Ускоряется автомобиль натужно, как будто из-под палки. Заявленные 9,9 секунды разгона до сотни выглядят средненько. На деле же и это время не подтвердилось – по нашим замерам, машина набирает 100 км/ч за 11,6 с. Не впечатляет!» — отметил Тимкин.

Кроме того, семиступенчатая роботизированная коробка передач работает небыстро. Задержки при старте составляют 1,5–2 секунды.

Также отсутствует поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

До этого Юрий Тимкин изучил кроссовер Jetta VS7 и назвал несколько минусов автомобиля.

Так, по его словам, у автомобиля не хватает опций: обогрева и регулировок сидений, а также шторок на окнах и третьего ряда сидений. Нет также обогрева руля, беспроводной зарядки для смартфона и вентиляции кресел.

Объем багажника внушительный – 548 л, это больше, чем у китайских одноклассников, но обстановка скромная. Розетка, крючки-кармашки и даже такелажные петли – на всем этом сэкономили.

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