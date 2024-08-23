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Россиянам рассказали, какие внедорожники предпочтительнее купить вместо УАЗа

Автоэксперт Кацубо: по цене «УАЗ Патриот» можно купить Land Rover Discovery

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Land Rover

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, что по цене нового автомобиля «УАЗ Патриот» можно купить подержанный Land Rover Discovery или Mitsubishi Pajero Sport.

«Land Rover Defender ― очень специфический автомобиль, мало приспособленный к асфальтированным дорогам. Да и цена кусается», — сказал эксперт.

На рынке можно найти дорестайлинговую версию Discovery четвертого поколения выпуска 2009-2013 годов. Лучше присмотреться к дизельным вариантам: 2,7 литра мощностью 190 л.с. или 3 литра мощностью 245 л.с. Клиренс машины составляет 240 мм. Эту модель можно назвать универсальной для города, трассы и бездорожья.

Mitsubishi Pajero Sport создан на базе пикапа L200. По цене «Патриота» можно приобрести машину 2010-2015 годов выпуска. Большинство вариантов – с дизельным мотором объемом 2.5 литра и мощностью 178 л.с. Клиренс составляет 215 мм. Единственный минус автомобиля — тесный салон.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kamiq из Европы по цене китайских авто.

Новинка появилась в арсенале у одного из российских дилеров. Отмечается, что речь идет не о китайской версии авто, а об обновленной европейской — привезти покупателю ее обещают уже через 2-3 недели.

Приобрести модель предлагают за 3,75 млн рублей, однако скидки позволяют снизить ценник до 3,55 млн рублей. За аналогичную стоимость в России продают Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Haval F7, Jaecoo J7, Geely Atlas.

Ранее на китайском рынке начались продажи нового седана Avatr с сумкой Dior.

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