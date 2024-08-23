Россиянам рассказали, какие внедорожники предпочтительнее купить вместо УАЗа

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, что по цене нового автомобиля «УАЗ Патриот» можно купить подержанный Land Rover Discovery или Mitsubishi Pajero Sport.

«Land Rover Defender ― очень специфический автомобиль, мало приспособленный к асфальтированным дорогам. Да и цена кусается», — сказал эксперт.

На рынке можно найти дорестайлинговую версию Discovery четвертого поколения выпуска 2009-2013 годов. Лучше присмотреться к дизельным вариантам: 2,7 литра мощностью 190 л.с. или 3 литра мощностью 245 л.с. Клиренс машины составляет 240 мм. Эту модель можно назвать универсальной для города, трассы и бездорожья.

Mitsubishi Pajero Sport создан на базе пикапа L200. По цене «Патриота» можно приобрести машину 2010-2015 годов выпуска. Большинство вариантов – с дизельным мотором объемом 2.5 литра и мощностью 178 л.с. Клиренс составляет 215 мм. Единственный минус автомобиля — тесный салон.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи нового кроссовера Skoda Kamiq из Европы по цене китайских авто.

Новинка появилась в арсенале у одного из российских дилеров. Отмечается, что речь идет не о китайской версии авто, а об обновленной европейской — привезти покупателю ее обещают уже через 2-3 недели.

Приобрести модель предлагают за 3,75 млн рублей, однако скидки позволяют снизить ценник до 3,55 млн рублей. За аналогичную стоимость в России продают Chery Tiggo 8 Pro Max, Haval Dargo, Haval F7, Jaecoo J7, Geely Atlas.

Ранее на китайском рынке начались продажи нового седана Avatr с сумкой Dior.