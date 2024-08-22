«Мистика какая-то»: очевидец рассказал, как водитель в Перми влетел в бетонную лестницу

Водитель, влетевший на автомобиле в бетонную лестницу в Перми, не был пьян, но ехал очень быстро. Об этом «Газете.Ru» заявил очевидец инцидента Леонид.

«Водитель был трезвый, в шоковом состоянии, сказал: «Одно радует, что людей не снес». С лестницы спускались четыре человека, авто приземлилось в сантиметрах десяти от них. Кричали все, особенно девушка как давай верещать, там ногами топать, аж сумку бросила. Водитель залетел на этот трамплин со стороны Ленина, по Плеханова несся. Как он там так смог разогнаться, непонятно. Расстояние от [улицы] Ленина до [улицы] Плеханова маленькое для такого взлета. Очень быстро ехал, скорость была примерно 100 км/ч. При взлете на трамплине водителя за рулем не было. Как авто приземлилось на лестнице, водитель выпал с задних сидений. Водитель сам ничего не понял, как это произошло, сказал, мистика какая-то. Говорит, я как подлетел, оказался на заднем сидении», — сказал Леонид.

До этого в Telegram-каналах Перми появилось видео, на котором автомобиль Volkswagen влетел в бетонную лестницу около ТЦ «Март». На кадрах видно, как машина на большой скорости пролетела через трамвайные пути, ударилась об ограждение, перевернулась и остановилась на лестнице. По данным Telegram-канала 112, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее автомобилист влетел в группу школьников в Якутске.