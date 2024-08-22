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На видео попал охваченный огнем пассажирский автобус в Подмосковье

В Химках на Новосходненском шоссе пассажирский автобус загорелся и попал на видео

В подмосковных Химках сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Из-за возгорания затруднено движение в районе Новосходненского шоссе (д. 70) в оба направления», — говорится в публикации.

На месте возгорания работают экстренные службы. О пострадавших не сообщается. На опубликованных в сети кадрах видно, что автобус полностью охватило огнем, а салон сгорел дотла.

До этого в Сочи прицеп автовоза с автомобилем оторвался от тягача и протаранил автобусную остановку.

Авария произошла недалеко от поселка Солоники Лазаревского района города-курорта. Автовоз Hyundai с прицепом ехал из Туапсе и попал в ДТП. В результате аварии у него оторвался прицеп, который врезался в автобусную остановку. От наезда прицепа пострадали двое молодых людей, 20 и 16 лет.

Ранее на видео попал момент наезда автомобиля на мальчика, ехавшего на самокате по «зебре» в Москве.

Ранее на МКАД частично перекрыли движение из-за опрокинувшегося автомобиля.

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