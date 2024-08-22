Суд вынес решение относительно подростка, разбившего каршеринг вместе с друзьями

Суд Москвы арестовал на два месяца несовершеннолетнего виновника ДТП с каршерингом, в машине находились его друзья. Об этом говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

«Постановлением Зюзинского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Гвоздева К. А. на срок 2 месяца, то есть до 21 октября 2024 года. Гвоздев обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»)», — говорится в публикации.

Отмечается, что Гвоздев не собирался красть автомобиль, но незаконно завладел им с целью совершить поездку.

Напомним, что в ночь на 11 августа группа подростков смогла арендовать автомобиль Nissan по чужому аккаунту, принадлежащему 27-летней женщине. Сидевший за рулем 15-летний мальчик разогнал Nissan Qashqai до 145 км/ч, после чего не справился с управлением и врезался в дом. Одному из несовершеннолетних пассажиров выжить не удалось, трое госпитализированы. Подросток-водитель сбежал с места ДТП, а затем оказался у врачей с травмами и был задержан.

Ранее дагестанский боец UFC, отрекшийся от России, попал в серьезную аварию.