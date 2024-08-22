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АвтоВАЗ начал сборку новой практичной модели Lada

АвтоВАЗ запустил сборку универсалов Lada Iskra

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Телеграм-канал Автопоток

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал сборку универсалов Lada Iskra. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

«На линии Granta в первую смену было собрано два автомобиля Lada Iskra белого цвета, один в кузове » Седан» другой в кузове » Универсал», — говорится в сообщении.

До этого в рамках ПМЭФ-2024 состоялась мировая премьера нового автомобиля Lada Iskra. Представил автомобиль глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с пятиступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с шестиступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. Для Lada Iskra будут доступны серый, коричневый, малиновый и белый цвета.

В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начнет выпуск машин Lada Iskra в декабре.

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