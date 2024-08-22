На китайском рынке начались продажи нового седана Avatr с сумкой Dior

В Китае начались продажи новых седанов Avatr 012. Об этом сообщает carnewschina.com. К созданию автомобиля приложил руку креативный директор мужских коллекций Dior и руководитель отдела женской одежды Fendi Ким Джонс.

Длина Avatr 012 составляет 5020 мм. Автомобиль получил два электродвигателя (по одному на каждую ось). Суммарная мощность силовой установки составляет 570 л.с. Запас хода — 650 км.

В салоне установлен широкоформатный монитор диагональю 35,4 дюйма, аудиосистема с 27 динамиками. Крыша выполнена в стиле звездного неба, а на втором ряду установлены два отдельных сиденья из кожи Nappa с подлокотником и потолочным экраном.

Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом по цене 700 тыс. юаней (8,5 млн рублей по курсу на момент публикации). Вместе с машиной в комплекте идет одна сумка Dior.

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