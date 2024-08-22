Россиянам перечислили минусы китайских двигателей

Некоторые владельцы подержанных корейских и японских автомобилей вместо переборки изношенного двигателя, предпочитают купить совершенно новый китайский аналог. Однако с такими моторами возникают проблемы. Об этом сообщает «Автовзгляд» со ссылкой на технического специалиста сервиса «Хонда Ровер Мини на Профсоюзной» Максима Затимова.

«На досках объявлений начали предлагать абсолютно новые ДВС на многие популярные старые модели машин. Движки до сих пор производятся в Китае. Новый узел встает на место старого «болт в болт». Но ключевой момент — цена: такой движок попросит за себя вдвое меньше, чем переборка старого», — говорится в сообщении портала.

Однако, по словам эксперта, такие моторы продаются без гарантии. Кроме того, силовые агрегаты низкого качества. Во время эксплуатации у них быстро прогорают поршни, ломаются поршневые кольца, проворачиваются вкладыши. Все это может произойти при пробеге 20 тыс. километров.

До этого стало известно, что высокий уровень масла в автомобильном двигателе так же опасен, как и его снижение, и может говорить о разных неисправностях машины.

Так, в моторное масло может попадать топливо. Такая ситуация возможна на дизельных моторах и бензиновых двигателях с непосредственным впрыском. Так бывает, например, при утечке топлива из неисправного топливного насоса. Масло разжижается, его свойства ухудшаются. Растет давление, возможно выдавливание прокладок, сальников.

Кроме того, высокий уровень масла в моторе возможен зимой, когда водитель совершает короткие поездки. В этом случае форсунки подают много топлива, которое частично попадает в поддон, откуда испаряться уже не успевает.

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