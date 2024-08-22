Кроссовер «Москвич 8» получит полный привод

Кроссовер «Москвич 8», производство которого стартует в конце 2024 года, получит версию с полным приводом. Об этом в интервью главному редактору журнала «За рулем» рассказал коммерческий директор завода «Москвич» Максим Златокрылец.

«Есть полноприводная версия автомобиля, которая эксплуатируется в Китае. Мы сейчас это все рассматриваем и просчитываем, так как это вопрос технологий и себестоимости. Надо, чтобы была не просто полноприводная машина, а автомобиль с правильным ценовым позиционированием на рынке», — сказал Златокрылец.

«Москвич 8» представляет собой семиместный кроссовер длиной 4 824 мм, шириной 1870 мм и высотой 1756 мм. Автомобиль получил массивную решетку радиатора со светодиодной оптикой и просторный салон. Под капотом находится бензиновый двигатель GDI на 174 л.с. Коробка передач

— семиступенчатая, роботизированная.

До этого сообщалось, что новый кроссовер «Москвич 8» заменит на российском рынке аналогичные корейские модели. По словам автоэкспертов, он станет отечественным аналогом моделей Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, которые официально больше не поставляются в нашу страну. Конкурентами автомобиля при этом назвали Chery Tiggo 8 и Geely Okavango. Автомобиль также оснастили цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для телефона, системой камер кругового обзора и многим другим.

Ранее сообщалось, что автозавод «Москвич» начнет выпускать новые отечественные авто в 2026 году.