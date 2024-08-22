«АвтоВАЗ» начал красить автомобили Lada Niva Travel в новый цвет

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал окрашивать автомобили Lada Niva Travel в цвет «Кориандр». Об этом рассказали в сообществе Avtograd news в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что внедорожники в цвете «Кориандр» уже есть в продаже в автосалонах. Однако пока их выпустили небольшим тиражом.

«Кориандр» — это светлый серо-коричневый металлик. Выпуск Lada в таком оттенке был приостановлен на долгое время из-за отсутствия нужной краски.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» доведет до семи число доступных цветов для Lada Vesta. Автомобили всех семейств Lada на заводе долгое время красили в белый «Ледниковый», черный «Пантера», светло-серый «Платина». Для Granta также был доступен цвет «Платина», а для внедорожников Niva Travel и Niva Legend — темно-зеленый «Несси 2».

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал устанавливать на Lada Niva Travel новый руль.