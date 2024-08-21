Школьник устроил пожар в московском Солнцево, сгорели пять машин и микроавтобус

После пожара в московском районе Солнцево, в котором сгорели пять легковых машин и микроавтобус, разыскивают школьника, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, мальчик играл со спичками, в результате чего возник пожар, уничтоживший автомобили, микроавтобус и строительный мусор на площади 100 кв. м. Местные жители отодвинули от очага пожара несколько припаркованных машин. На опубликованном видео видно, как несколько человек пытаются сдвинуть с места тяжелую машину. Еще перед несколькими автомобилями пожарные пытались сбить огонь водой из брандспойтов.

Пожар произошел на Солнцевском проспекте, столб черного дыма был виден издалека, уточняет Telegram-канал «Москва с огоньком». Возгорание ликвидировали прибывшие на место происшествия пожарные.

О том, что мальчик в желтой футболке играл со спичками и убежал, как только огонь разгорелся, рассказал один из очевидцев, уточняет Telegram-канал Baza.

Ранее на западе Москвы на видео попал момент наезда автомобиля на ребенка, ехавшего на самокате.