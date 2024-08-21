На автобусы в Белгородской области поставят средства защиты от беспилотников

На пассажирские автобусы в Белгородской области установят средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и обнаружения дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Специальное оборудование установим на пассажирские автобусы, а также другую коммунальную технику, которая выполняет социальные задачи в приграничье», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что средства РЭБ и детекторы для обнаружения беспилотников будут направлены в Шебекинский округ и Белгородский район. Оборудование поступило от «Народного» фронта», в ближайшее время ожидается еще одна партия, указал глава региона.

До этого стало известно, что в Саратове при столкновении «Тойоты» и маршрутной «Газели» пострадали 12 человек, двое из них госпитализированы реанимационными бригадами.

Ранее стало известно, что в автомобилях BMW обнаружена неисправность, ведущая к пожару.