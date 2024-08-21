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Сразу 12 человек пострадали в ДТП с саратовской маршруткой

В Саратове в ДТП с маршруткой и Toyota пострадали 12 человек

В Саратове при столкновении маршрутного микроавтобуса с легковым автомобилем пострадали 12 человек. Об этом сообщает Telegram-канал «Саратов 24».

Авария произошла на Сокурском тракте в 16:35. Столкнулись Toyota Camry под управлением 39-летнего водителя и маршрутная «Газель». На место прибыли сотрудники ДПС и спасатели, а также пять бригад скорой помощи.

По предварительной информации, в аварии получили травмы 12 человек. Двое из них госпитализированы реанимационной службой.

На фото с места происшествия видно, что у обоих транспортных средств разбита передняя часть, у маршрутки треснуло стекло. Также у «Газели» разбиты стекла по правому борту. У Toyota оторван бампер и сплющен капот, а также разбит левый борт кузова. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее в Москве попал на видео момент наезда Nissan на мальчика, переезжавшего улицу по «зебре».

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