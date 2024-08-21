Haval анонсировала новую модель для России

Китайская компания Haval официально анонсировала в своем Telegram-канале новую модель для России. Судя по размещенному изображению, речь идет о внедорожнике H5.

«Мощный силуэт намекает — это больше, чем просто внедорожник. Скоро», — говорится в сообщении.

Длина автомобиля — 5190 мм при колесной базе 3140 мм. Объем багажника при сложенных сиденьях составляет 2116 л. Внедорожник похож на японскую модель Toyota Fortuner. Он получил большую решетку радиатора с двумя поперечинами, светодиодные фары, рейлинги на крыше, две выхлопные трубы прямоугольной формы. В салоне Haval H5 установлен 10,25-дюймовый монитор для управления различными функциями.

В Китае новый внедорожник Haval H5 предлагается с двумя двухлитровыми двигателями. Первый — бензиновый мотор мощностью 218 л.с. Второй — 166-сильный дизельный агрегат. Коробки передач — механическая и восьмиступенчатая автоматическая. Привод может быть как задним, так и подключаемым полным. В России будет предлагаться бензиновая версия модели с форсированным до 249 л.с. мотором и системой полного привода.

Ранее сообщалось, что компания Omoda доработала кроссовер C5 и седан S5 по просьбе россиян.