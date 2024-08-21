Omoda доработала кроссовер C5 и седан S5 по просьбе россиян

Китайская автомобильная марка Omoda доработала свои модели по просьбам россиян. Об этом сообщает портал quto.ru. В российском офисе бренда собрали отзывы автовладельцев, чтобы сделать изменения в седане S5 и кроссовере C5.

Так у седана S5 появились дефлекторы для пассажиров заднего дивана, а на крышке багажника — отдельная ручка. Кроссовер C5 получил более мощное зарядное устройство для смартфонов, которое дополнено системой вентиляции, чтобы избежать перегрева гаджета. Также в дорогих комплектациях глянцевый пластик заменили более практичным матовым.

До этого директор профильной ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Жигалов заявил, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» не может конкурировать с китайскими компаниями даже на отечественном рынке из-за дороговизны Lada.

По его словам, высокая стоимость автомобилей формируется из-за больших издержек, в том числе утильсбора, который платят производители. Однако он заметил, что российские заводы получают от бюджета компенсацию, хотя она и доходит до компаний через «длинный промежуток времени».

Ранее сообщалось, что в Калуге планируется наладить выпуск кроссоверов Peugeot 4008.