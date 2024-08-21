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В автомобилях BMW выявили проблему, приводящую к пожару

BMW отзовет 700 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания и пожара

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Автобренд BMW объявил о новой отзывной кампании в США, под которую попадают более 720 тысяч автомобилей. Об этом сообщает motor1.com.

Проблема заключается в том, что неправильно загерметизированный электрический разъем на насосе при контакте с водой может спровоцировать короткое замыкание и пожар.

Отзывная кампания касается автомобилей BMW 3-Series 2012—2016 годов выпуска, кроссоверов BMW X3 sDrive28i и X3 xDrive28i 2013—2017 годов выпуска и седанов BMW 5-Series 2012—2016 годов.

Дилеры проведут осмотр и, в случае необходимости, бесплатно заменят водяной насос и проводку.

До этого стало известно, что компания Tesla вынуждена отозвать для ремонта 159 автомобилей из-за того, что сервисные специалисты перепутали подушки безопасности, предназначенные для штурвалов и традиционных рулей с круглым ободом. В случае ДТП подушка безопасности, предназначенная для другого типа руля, может сработать некорректно.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» отзовет Lada Granta для ремонта подвески.

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