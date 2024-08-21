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Россиянам рассказали, какие автомобили не стоит покупать на вторичном рынке

Автоэксперт Хайцеэр: авто с большим пробегом покупать нельзя

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Автомобиль с большим пробегом, например, более 150 тысяч километров, покупать не стоит из-за большого износа агрегатов машины. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра.

«Более 150 тысяч километров – немало для современного автомобиля, поэтому такой лучше не брать. То, что не сломалось, обязательно рано или поздно придет в негодность: есть усталость металла, износ основных узлов и агрегатов. Потребуется достаточно внушительная сумма, чтобы поддерживать автомобиль в исправном техническом состоянии, — сказал специалист.

Кроме того, Хайцеэр не рекомендует покупать восстановленные после серьезной аварии автомобили. У таких машин могут быть скрытые дефекты, сказал он.

До этого Хайцеэр заявил, что на скрученный пробег у машины могут указывать стертые руль и сиденье.

Кроме того, по его словам, стоит присмотреться к состоянию лакокрасочного покрытия, — выцвело оно или нет, а также проверить на наличие повреждений днище кузова.

При этом он подчеркнул, что если покупатель подержанного авто не является специалистом, лучше заехать на независимую станцию технического обслуживания, где дадут экспертную оценку состояния машины.

Ранее стало известно, что каждый второй автовладелец выбирает подержанную машину.

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