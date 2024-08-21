Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России наладят выпуск нового европейского автомобиля

В Калуге планируется наладить выпуск кроссоверов Peugeot 4008

close
100%
autohome.com.cn

На заводе в Калужской области ООО «Автомобильные технологии» запустит производство новых автомобилей. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на директора по стратегическому развитию компании Павла Безрученко.

«До конца текущего года планируется наладить выпуск новой модели. Детали пока не раскрываем, но можем отметить, что реализация данного мероприятия позволит в краткосрочной перспективе обеспечить полноценную загрузку сварочного цеха и окрасочного комплекса», — сказал Безрученко.

По данным издания, речь может идти о кроссовере Peugeot 4008, однако в компании эту информацию пока не подтверждают.

До этого стало известно, что китайский автобренд Hongqi планирует наладить сборку бизнес-седана H5 на заводе «Юнисон» в Белоруссии.

Длина Hongqi H5 составляет 4,98 м, автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. (340 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом», привод только передний. Разгон до «сотни» занимает 7,8 секунды. В базовую версию входят панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, видеорегистратор, камера кругового обзора и прочие опции.

Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя». Бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР.

Ранее сообщалось, что в России началось производство Lada Vesta с системой курсовой устойчивости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами