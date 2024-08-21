В России наладят выпуск нового европейского автомобиля

На заводе в Калужской области ООО «Автомобильные технологии» запустит производство новых автомобилей. Об этом сообщает autonews.ru со ссылкой на директора по стратегическому развитию компании Павла Безрученко.

«До конца текущего года планируется наладить выпуск новой модели. Детали пока не раскрываем, но можем отметить, что реализация данного мероприятия позволит в краткосрочной перспективе обеспечить полноценную загрузку сварочного цеха и окрасочного комплекса», — сказал Безрученко.

По данным издания, речь может идти о кроссовере Peugeot 4008, однако в компании эту информацию пока не подтверждают.

До этого стало известно, что китайский автобренд Hongqi планирует наладить сборку бизнес-седана H5 на заводе «Юнисон» в Белоруссии.

Длина Hongqi H5 составляет 4,98 м, автомобиль оснащен турбодвигателем объемом 2,0 л мощностью 218 л.с. (340 Нм) и 8-ступенчатым «автоматом», привод только передний. Разгон до «сотни» занимает 7,8 секунды. В базовую версию входят панорамная крыша, двухзонный климат-контроль, датчики парковки, видеорегистратор, камера кругового обзора и прочие опции.

Название Hongqi переводится с китайского как «красное знамя». Бренд основан компанией FAW в 1958 году. Автомобили Hongqi используются в качестве представительских руководством КНР.

Ранее сообщалось, что в России началось производство Lada Vesta с системой курсовой устойчивости.