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Эксперты объяснили, почему нельзя запретить мотоциклистам езду между рядами

Автоэксперт Лигачев: идея о запрете на езду мотоциклов между рядами неосуществима

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ФГУП «НАМИ»/Минпромторг России

Идея депутата Госдумы запретить мотоциклистам ездить между рядами очень сложна для реализации. На дорогах существует негласное правило, по которому водители стремятся выделять для мотоциклов отдельную полосу на трассе во избежание хаоса, объяснил в беседе с 360.ru автоэксперт Константин Лигачев.

Именно возможность добраться из одного места в другое быстрее, чем на машине, является главной причиной покупки мотоцикла, поэтому такой запрет работать не будет, объяснил эксперт.

«Есть некоторые негласные правила: для мотоциклистов другие водители выделяют определенный участок на трассе, чтобы не было хаоса. Например, линию ближе к левой полосе», — отметил он, добавив, что и нарушители всегда будут — их не остановят никакие запреты.

Чтобы запрет на езду между рядами действительно работал, придется предусмотреть за это ощутимый штраф и установить камеры видеонаблюдения. Однако и это не гарантия, что владельцы мотоциклов будут следовать требованиям.

Напомним, до этого в Госдуме призвали запретить движение мотоциклистов между потоками машин. Депутаты призвали организовать движение так, чтобы мотоциклисты могли ездить исключительно по полосам.

Эксперты оценили идею депутатов поставить заглушки на мотоциклы для тихой езды.

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