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Москвича, разрисовавшего машину запрещенной символикой, отправили под арест

Москвича арестовали за нанесение запрещенной символики на припаркованную машину

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Shutterstock

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под арест на 8 суток мужчину, который нанес запрещенную символику на припаркованный автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Игнатов Андрей Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — отмечается в сообщении.

По этой статье наказывается пропаганда и публичная демонстрация нацистской символики, а также символики экстремистских организаций и иной, запрещенной федеральными законами. О том, какие именно символы злоумышленник нанес на припаркованный автомобиль, в сообщении суда не уточняется.

До этого в Магаданской области нетрезвый бульдозерист из ревности разрушил поселок, в котором пытался найти свою жену, которой не было дома.

Ранее стало известно, как накажут красноярских подростков за езду по городу на ванне и диване.

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