Москвича, разрисовавшего машину запрещенной символикой, отправили под арест

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под арест на 8 суток мужчину, который нанес запрещенную символику на припаркованный автомобиль. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы Игнатов Андрей Игоревич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ», — отмечается в сообщении.

По этой статье наказывается пропаганда и публичная демонстрация нацистской символики, а также символики экстремистских организаций и иной, запрещенной федеральными законами. О том, какие именно символы злоумышленник нанес на припаркованный автомобиль, в сообщении суда не уточняется.

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