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В Китае стартовали продажи люксовых автомобилей Denza 9 GT

В Китае начались продажи хетчбэков Denza 9 GT с холодильниками для вина

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Denza

В Китае начались предварительные продажи хетчбэков Denza Z9 GT. Об этом сообщает carnewschina.com. Цены начинаются от 340 тыс. юаней (4,4 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автопроизводитель позиционирует Z9 GT как интеллектуальную люксовую модель. Длина машины составляет 5180 мм, а колесная база — 3125 мм.

Автомобиль получил безрамные электрические двери, скрытые дверные ручки, подсветку логотипа порта зарядки, цифровые наружные зеркала-камеры. Все двери можно открывать вручную или кнопками. Хетчбэк оснащен 20-дюймовыми дисками.

В салоне установлена ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления и монитор для переднего пассажира. Центральная консоль оснащена рычагом переключения режимов движения, подстаканниками и двумя беспроводными зарядными устройствами. Также предусмотрены два холодильника в подлокотниках. Отмечается, что в них можно хранить бутылки с газированной водой или вином.

Новый Denza Z9 GT предложат с электродвигателями, а также с гибридными силовыми установками.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Vesta с важной системой безопасности.

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