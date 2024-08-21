У новых Dacia Duster выявили серьезную проблему

Собственники Dacia Duster третьего поколения пожаловались на потерю тяги у автомобилей. Об этом сообщает motorsactu.com.

Отмечается, что у некоторых кроссоверов с 1,6-литровым двигателем и гибридной системой E-Tech выявлены потеря тяги и перегрев электродвигателя. Из-за этих дефектов машину приходится эвакуировать в автосервис.

Позже выяснилось, что причина перегрева — нарушение герметичности уплотнительного кольца полого вала электродвигателя.

Проблемы могут возникнуть у моделей, выпущенных в период с 2020 года по 19 января 2024 года. На автомобилях с выявленным дефектом в автосервисе меняют уплотнительное кольцо и очищают электродвигатель от попавшего в него масла.

До этого сообщалось, что Tesla временно приостановила поставки электромобилей Cybertruck из-за технических проблем с двигателем гигантского дворника для лобового стекла. Этот стеклоочиститель — самый крупный среди автомобилей массового производства и является следствием особенностей дизайна Cybertruck, где дворники не могут быть скрыты между капотом и лобовым стеклом, как у обычных машин. Некоторые покупатели Cybertruck сообщили о задержках поставок на неделю. Части из них в Tesla объяснили срыв сроков проблемами с двигателем стеклоочистителя. В компании заверили, что будут заменять данный компонент на всех автомобилях Cybertruck.

Ранее сообщалось, что Ford отзовет более 4 тысяч спорткаров Mustang из-за дефекта в подвеске.