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Названа настоящая причина подорожания такси

Экономист Сорокина: рост цен на услуги такси связан с удорожанием автомобилей

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Shutterstock

Повышение цен на услуги такси с 1 сентября неизбежно, но связано оно не с исполнением федеральных законов, а с удорожанием автомобилей и высокими комиссиями агрегаторов. Об этом сообщает агентств «Прайм» со ссылкой на директора Института экономики и финансов ГУУ, профессора Галину Сорокину.

«Такси дорожает из-за стоимости новых автомобилей и высоких комиссий агрегаторов и таксопарков. Дело не в реализации федеральных законов, а в желании некоторых бизнесменов увеличить свою прибыль», — сказала Сорокина.

Напомним, в России приняли закон, предусматривающий введение в стране обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика. Получить полис таксисты смогут при наличии разрешения на работу, которое выдают, только если есть путевой лист с отметкой о прохождении ежедневного техосмотра и выполнении других требований. Сообщалось, что большинство таксистов (75%) до сих пор не оформили необходимые документы для работы с сентября и не смогут выйти на работу.

По мнению председателя Союза пассажиров России, члена Общественного совета при Минтрансе России Кирилла Янкова, само по себе страхование ответственности перевозчика перед пассажирами – это нужна мера, так как сегодня пассажиры других видов транспорта в случае ДТП могут рассчитывать на выплаты по таким полисам. Все машины должны иметь полис ОСАГО.

Он отметил, что в целом, введение новых правил можно было отложить, сначала проанализировав, как страхование изменит стоимость услуг перевозчиков.

Ранее сообщалось, что в таксопарках дефицит водителей доходит до 30%.

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