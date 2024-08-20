Стало известно, поднимет ли «Москвич» цены на свои авто

Автозавод «Москвич» собирается сдерживать цены на свои машины до конца 2024 года. Об этом сообщил коммерческий директор предприятия Максим Златокрылец в рамках форума IMAF-2024.

«Понятно, что вы всегда можете достигать задачи по прибыльности двумя путями: повышением цены либо снижением себестоимости продукции. Мы сейчас делаем все в этом году для того, чтобы работать над себестоимостью продукции, чтобы как минимум до конца этого года удерживать то ценообразование, которое мы смогли сделать в начале этого года», — заявил он.

Златокрылец добавил, что в 2025 году в любом случае ожидается повышение цен, однако пока неизвестно, в какой мере это коснется «Москвича».

До этого сообщалось, что автозавод «Москвич» собирается выпускать оригинальные авто из российской стали в 2026 году.

Компания намерена выпустить машину с ДВС. В 2025 году она хочет локализовать телематику, мягкие элементы сидений, топливные баки и др. К 2026 году «Москвич» должен представить собственный автомобиль.

При этом в компании отметили, что в разработке новинки есть трудности из-за невозможности реализовать штамповочное производство на предприятии.

Ранее были названы десять самых популярных автобрендов среди россиян в августе.