Названы десять самых популярных автобрендов среди россиян в августе

Китайский автобренд GAC впервые попал в десятку лидеров российского рынка. Об этом сообщает «Автостат».

Согласно статистике, с 12 по 18 августа GAC продала в РФ 573 новых автомобиля этого бренда. В результате компания заняла девятое место в рейтинге.

Топ-10 возглавил российский бренд Lada, которому удалось продать 8,8 тыс. машин. За маркой «АвтоВАЗа» идут Haval (3,6 тыс. шт.), Chery (3,1 тыс. шт.), Geely (2,5 тыс. шт.) и Changan (2,3 тыс. шт.).

В «десятке» лучших также оказались бренды Omoda (864), Jetour (661), Exeed (655) и Belgee (600).

До этого сообщалось, что автозавод «Москвич» собирается выпускать оригинальные авто из российской стали в 2026 году.

Компания намерена выпустить машину с ДВС. В 2025 году она хочет локализовать телематику, мягкие элементы сидений, топливные баки и др. К 2026 году «Москвич» должен представить собственный автомобиль.

При этом в компании отметили, что в разработке новинки есть трудности из-за невозможности реализовать штамповочное производство на предприятии.

Ранее в России начались продажи хэтчбека Toyota.