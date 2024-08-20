В России начались продажи хэтчбека Toyota

В РФ дилер привез хэтчбек Toyota Yaris GR 2024 года выпуска с незначительным пробегом в 57 км. Об этом сообщает «Российская газета».

Дилер предлагает приобрести автомобиль за 6,3 млн рублей. Внутри у хэтчбека 1,6-литровый двигатель на 272 л.с. и МКП. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 5,5 с. Модель предлагается с полным приводом.

Продавец утверждает, что новую машину привезли из Германии — куплена она была у официального дилера. При этом речь идет о максимальной комплектации High Performance. Что конкретно в нее входит — не уточняется.

До этого сообщалось, что автозавод «Москвич» собирается выпускать оригинальные авто из российской стали в 2026 году.

Компания намерена выпустить машину с ДВС. В 2025 году она хочет локализовать телематику, мягкие элементы сидений, топливные баки и др. К 2026 году «Москвич» должен представить собственный автомобиль.

При этом в компании отметили, что в разработке новинки есть трудности из-за невозможности реализовать штамповочное производство на предприятии.

Ранее была названа дата начала продаж нового кроссовера Jetour.