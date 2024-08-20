Названы три главные проблемы на рынке автозапчастей в России

Сегодня российский рынок автозапчастей сталкивается с целым рядом трудностей, которые мешают как предпринимателям, так и обычным покупателям. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал руководитель отдела обучения НПК «Автоприбор» Артем Березин.

«Зависимость от импорта является одним из ключевых рисков. Большинство автокомпонентов в Россию импортируются, что делает бизнес уязвимым к колебаниям валютных курсов и международным санкциям. Платежи за рубеж затруднены, что может привести к дефициту запчастей и увеличению их стоимости у дистрибьютора», — рассказал эксперт.

Он добавил, что ситуацию на рынке осложняют новые бренды автозапчастей, которые утверждают, что имеют иностранные корни. Зачастую оказывается, что на самом деле это российские компании с контрактным производством в Китае. Практика показывает, что такие компоненты не отличаются высоким качеством, пояснил Березин. По его словам, использование подобных дешевых деталей может привести к отказу систем автомобиля и авариям.

«Бюрократические и локальные барьеры также могут замедлить процесс запуска бизнеса и увеличить затраты. Например, все больше станций технического обслуживания отказываются обслуживать клиентов с собственными запчастями, так как риски и ответственность за такие детали лежат на исполнителе работ. Это тренд последних пяти лет», — отметил он.

Березин посоветовал россиянам приобретать только сертифицированную продукцию и обратить внимание на отечественных производителей, многие из которых успешно заменили импортные компоненты.

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