Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский бульдозерист обезумел от ревности и разнес целый поселок

Колымский бульдозерист заподозрил жену в неверности и разрушил поселок

Магаданские правоохранители задержали бульдозериста, который приревновал жену и разнес поселок. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Колымы.

«В конце апреля мужчина вернулся из командировки и, не обнаружив дома свою супругу, употребил спиртное и поехал искать ее на автомобиле. Предположив, что жена может находиться на территории одного из предприятий, ревнивый муж подъехал к шлагбауму, а когда охранник отказался его впускать, то он протаранил преграду», — говорится в публикации.

В результате ревнивый супруг на внедорожнике стал крушить все на пути. В частности, он въехал в гараж, задел иномарку и врезался в здание. Затем мужчина вернулся на то же место уже на своем бульдозере и разнес все ближайшие постройки. Ущерб оценили в 13,5 млн рублей. В результате полиция задержала 42-летнего жителя поселка Стан-Утиный. Сначала он попытался оправдаться и заявил, что за рулем внедорожника был не он, однако впоследствии признался в содеянном и пообещал возместить ущерб. Было возбуждено уголовное дело. Последствия ревности бульдозериста, снятые на камеру, опубликовал Telegram-канал «Магадан Live».

До этого «Газета.Ru» рассказала, как пенсионер сравнял с землей полгорода в США. В 2004 году американец из глубинки Колорадо начал вершить правосудие подручными средствами: он сел за руль бульдозера и снес полгорода. Хотя мужчина составил список своих врагов, во время его крестового похода никто не пострадал, кроме него самого.

Ранее стало известно, как накажут подростков за гонки на ванне и диване.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами