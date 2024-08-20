Российский бульдозерист обезумел от ревности и разнес целый поселок

Магаданские правоохранители задержали бульдозериста, который приревновал жену и разнес поселок. Об этом сообщается в Telegram-канале полиции Колымы.

«В конце апреля мужчина вернулся из командировки и, не обнаружив дома свою супругу, употребил спиртное и поехал искать ее на автомобиле. Предположив, что жена может находиться на территории одного из предприятий, ревнивый муж подъехал к шлагбауму, а когда охранник отказался его впускать, то он протаранил преграду», — говорится в публикации.

В результате ревнивый супруг на внедорожнике стал крушить все на пути. В частности, он въехал в гараж, задел иномарку и врезался в здание. Затем мужчина вернулся на то же место уже на своем бульдозере и разнес все ближайшие постройки. Ущерб оценили в 13,5 млн рублей. В результате полиция задержала 42-летнего жителя поселка Стан-Утиный. Сначала он попытался оправдаться и заявил, что за рулем внедорожника был не он, однако впоследствии признался в содеянном и пообещал возместить ущерб. Было возбуждено уголовное дело. Последствия ревности бульдозериста, снятые на камеру, опубликовал Telegram-канал «Магадан Live».

До этого «Газета.Ru» рассказала, как пенсионер сравнял с землей полгорода в США. В 2004 году американец из глубинки Колорадо начал вершить правосудие подручными средствами: он сел за руль бульдозера и снес полгорода. Хотя мужчина составил список своих врагов, во время его крестового похода никто не пострадал, кроме него самого.

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