Эксперт раскритиковал идею запретить мотоциклистам ездить между потоками авто

Российским депутатам не следует вводить ограничения на езду между потоками авто для мотоциклистов. Таким мнением с порталом Quto.ru поделился руководитель объединения «МотоРоссия» Андрей Иванов.

«Я жду, когда депутаты предложат законодательно отрегулировать движение мотоциклов — создать условия для преодоления гигантских пробок во многих городах. Но некоторые стремятся все запретить», — заявил он.

Иванов добавил, что мотоциклисты ездят в междурядье не из-за хулиганских намерений, а чтобы не стоять в длинных пробках. По его словам, экономия времени — одна из главных причин, почему россияне покупают двухколесный транспорт. Иванов считает, в законодательстве следует четко прописать, что мотоциклы имеют право ездить между потоками авто. Таким образом удастся разгрузить дороги, пояснил эксперт.

До этого депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что движение мотоциклистов между потоками машин необходимо запретить.

«Необходимо запретить мотоциклистам обгон автомобилей. Необходимо организовать так, чтобы движение мотоциклистов было возможно исключительно по полосам, а не как сейчас, когда происходит движение мотоциклов между потоками», — сказал депутат.

По словам Хамзаева, мотоциклисты должны двигаться строго по полосе. Это поможет повысить безопасность на дорогах.

Ранее сообщалось, что в России мотоциклистов хотят заставить ездить тише.