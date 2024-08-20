Стало известно, как накажут подростков за гонки на ванне и диване

Подросткам, которые устроили гонки на ванне и диване в Красноярске, выпишут штраф и заблокируют доступ в кикшеринге. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«По итогу к пользователям будут применены санкции, согласно оферте. В частности, блокировка аккаунта в сервисе и штраф 5 тысяч рублей за перевоз предметов, не предназначенных для перевозки на самокатах», — рассказали в кикшеринговой компании «МТС Юрент».

19 августа в сети появились ролики, на которых видно, что самокатчик буксирует ванну по широкой пешеходной дороге, сидящий в ванне пассажир снимает происходящее на видео.

На другом ролике запечатлены трое молодых людей, передвигающихся на конструкции из двух электросамокатов и укрепленном на них диване. При этом два человека управляют самокатами, а третий едет на диване в качестве пассажира.

На видеозаписи обратила внимание полиция и назначила проверку.

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