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Россиянам рассказали, почему опасно заряжать аккумулятор дома

Автоэксперт Тимашов: при зарядке аккумулятора дома есть вероятность получить ожог

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Shutterstock

При зарядке автомобильного аккумулятора дома можно получить отравление или химический ожог. Об этом сообщает «Российская газета » со ссылкой на директора по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Романа Тимашова.

«Во время зарядки активизируются химические процессы, следствием которых может быть выделение вредных веществ (хлористый водород, сернистый газ и прочие). Поэтому выделяемые газы являются ядовитыми и пожароопасными», — сказал эксперт.

По его словам, серная кислота, находящаяся в аккумуляторе, попадая на кожу и глаза, может вызвать химический ожог.

В случае, если АКБ неисправен (осыпались пластины, произошло короткое замыкание) или был подобран неправильный ток для зарядки (он должен быть в 10 раз меньше объема АКБ), может произойти взрыв или возгорание.

До этого стало известно, что эксплуатация автомобиля с погнутыми легкосплавными дисками может привести к серьезным проблемам.

Так, будет нарушена балансировка, это значит, что водитель будет ощущать вибрации при движении, а у деталей подвески серьезно сократится ресурс.

Неправильная форма легкосплавных дисков также приводит к сбитым углам установки колес. Из-за этого увеличивается тормозной путь, шины изнашиваются быстрее, а подвеска работает некорректно.

Значительные повреждения диска могут привести к таким опасным последствиям, как самопроизвольная разбортовка на ходу. Здесь уже возникает риск серьезного ДТП.

Ранее россиянам рассказали, при каких обстоятельствах может взорваться шина автомобиля.

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