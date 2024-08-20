Стало известно, когда завершится разработка первого белорусского электромобиля

Разработка первого белорусского электромобиля завершится до конца 2024 года. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на директора белорусско-китайского совместного предприятия «БелДжи» Геннадия Свидерского.

«На базе автомобиля X50 Академия наук создает опытную партию электромобилей. В декабре изготовим первую партию, в январе будем проводить испытания», — сказал Свидерский.

О том, что в Белоруссии планируется выпускать электромобили, стало известно в ноябре 2023 года. Первый белорусский электромобиль будет создан на базе автомобиля Belgee X50.

Образец модели Belgee X50 с бензиновым мотором был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для перевода его на электротягу.

До этого стало известно, что белорусский производитель автомобилей Belgee анонсировал запуск работы 33 официальных дилерских центров в России.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии представили первый в истории страны спортивный электрокар.