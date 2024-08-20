Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда завершится разработка первого белорусского электромобиля

Белоруссия завершит разработку своего первого электромобиля до конца 2024 года

close
100%
Depositphotos

Разработка первого белорусского электромобиля завершится до конца 2024 года. Об этом сообщает interfax.ru со ссылкой на директора белорусско-китайского совместного предприятия «БелДжи» Геннадия Свидерского.

«На базе автомобиля X50 Академия наук создает опытную партию электромобилей. В декабре изготовим первую партию, в январе будем проводить испытания», — сказал Свидерский.

О том, что в Белоруссии планируется выпускать электромобили, стало известно в ноябре 2023 года. Первый белорусский электромобиль будет создан на базе автомобиля Belgee X50.

Образец модели Belgee X50 с бензиновым мотором был передан в Объединенный институт машиностроения Национальной академии наук для перевода его на электротягу.

До этого стало известно, что белорусский производитель автомобилей Belgee анонсировал запуск работы 33 официальных дилерских центров в России.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии представили первый в истории страны спортивный электрокар.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами