Стало известно, зачем водители заклеивают полностью номера на «платниках»

Россияне, которые не хотят платить за проезд по платным трассам, стали заклеивать госномера целиком вместо того, чтобы просто скрыть несколько цифр. О причинах рассказал портал Quto.ru.

По словам водителей, они стали заклеивать номера полностью из-за того, что безбарьерная система free-flow, которой оборудованы некоторые «платники», научилась распознавать машину даже в случае скрытия нескольких знаков.

«Свободный поток» умеет распознавать все номера любой формы и с любой толщиной шрифта, даже скрытые или скрученные», — отметил оператор платных трасс «Телематика».

В компании утверждают, что система распознавания постоянно совершенствуется, поэтому водителям не имеет смысла идти на разного рода ухищрения.

По данным Quto, среди «зайцев» зачастую встречаются владельцы дорогих машин — как новых, так и старых.

До этого стало известно, что в Москве и Санкт-Петербурге в несколько раз поднимутся штрафы для водителей за неоплаченный проезд по платным дорогам.

Так, Московская городская дума намерена повысить с 5 тыс. до 15 тыс. рублей максимальный штраф для нарушителей. В Санкт-Петербурге санкции увеличатся до 30 тыс. рублей.

Новые штрафы вводятся из-за изменения с 1 сентября федерального законодательства. Ныне действующие штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам в размере 1,5–5 тыс. рублей останутся только на федеральных трассах. На региональных дорогах будет введена собственная система наказаний нарушителей. Министерство транспорта РФ при этом пообещало, что вводимые регионами штрафы не превысят действующих в рамках федерального законодательства.

Ранее в Подольске образовался транспортный коллапс после отключения светофоров.