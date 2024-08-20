Названы подержанные кроссоверы, которые лучше не покупать

У некоторых моделей Peugeot, Volkswagen, Skoda, Nissan и Ford двигатели не способны пройти более 150 тыс. км без серьезных поломок. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

Так, в список вошли Peugeot 3008 первого поколения (двигатели 1.6 серии EP6), Volkswagen Tiguan первого поколения (1.4 и 2.0), Skoda Yeti (CBZB 1.2 мощностью 105 л.с.), Nissan Qashqai второго поколения (1.2 с индексом HRA2DDT), а также Ford Kuga второго поколения (1.5 и 1.6).

Эксперт отметил, что двигатели этих автомобилей требуют ремонта уже на 50-80 тысячах километрах пробега, а после 150 тысяч можно ожидать их полного выхода из строя.

По словам Зиновьева, такие кроссоверы на рынке стоят недорого, однако в дальнейшем экономия обернется серьезными затратами на ремонт силовых агрегатов.

До этого стало известно, что самый надежный подержанный автомобиль стоимостью до 500 тысяч рублей — это Ford Focus второго поколения.

При этом стоит отдать предпочтение именно комплектации с 1,6-литровым двигателем и механической коробкой передач или гидроавтоматом. Этот силовой агрегат и трансмиссии отличаются высокой надежностью.

Ресурс двигателя таких моделей составляет 300-350 тысяч километров. Ремень газораспределительного механизма необходимо менять не реже чем раз в 150 тысяч километров. Столько же служат подшипники приводов. Стойки стабилизатора передней подвески могут пройти 40–50 тысяч километров, втулки — в два раза дольше.

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