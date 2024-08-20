В Подольске образовался транспортный коллапс после отключения светофоров

Светофоры в подмосковном городе Подольске отключены из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Подмосковный Подольск остался без света и воды из-за аварии сразу на 7 котельных. В части города также не работает газоснабжение, отключены все светофоры», — говорится в сообщении.

Жители просят администрацию о помощи, власти же сообщают, что направили аварийные бригады, чтобы исправить ситуацию.

До этого Telegram-канал «Восток Медиа» сообщил, что во Владивостоке и его пригороде произошло массовое отключение электроэнергии. По его информации, обесточены более двух тысяч жилых домов во Владивостоке.

Помимо Владивостока и его пригорода, отключение электроэнергии затронуло города Артем и Находка.

«Восток Медиа» заявило о замыкании в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС.

Ранее появилось видео, как в Приморье автомобили россиян тонут в лужах после суперливня.