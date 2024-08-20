В России хотят ввести новые автомобильные права

В России, чтобы появилась новая культура вождения, необходимо ввести ученические автомобильные права. Об этом сообщает портал «Новости транспорта» со ссылкой на исполняющего обязанности Гильдии Автошкол России, автоэксперта Алексея Нестеренко.

«В чем заключается суть ученических прав? Человек после получения водительского удостоверения в течение двух лет находится под более пристальным контролем. Если в течение этих двух лет он совершает определенное количество нарушений, ему приходится снова доказывать, что он может быть самостоятельным водителем. Это правильно», — сказал эксперт.

По его словам, есть водители, которые совершают по 30-40 нарушений ПДД в месяц, а потом оплачивают штрафы, называя это налогом на быструю езду. Нестеренко считает, что необходимо установить количество совершаемых правонарушений, после которых человека отправят на переобучение.

До этого стало известно, что вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») внесет в палату парламента законопроект об отмене административной ответственности для автолюбителей, у которых с собой при поездке не оказалось водительского удостоверения в бумажном виде, если есть документы в электронном виде на «Госуслуги авто».

Законодатели поясняют, что сегодня у всех сотрудников ГИБДД есть возможность дистанционно проверить наличие у граждан водительского удостоверения в соответствующей государственной информационной системе (ГИС). Проверку можно осуществить при вводе персональных данных водителя в ГИС, которая содержит информацию о наличии водительского удостоверения у водителя.

Ранее в Госдуме предложили запретить мотоциклистам движение между потоками машин.