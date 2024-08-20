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Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке подержанного электромобиля

«СберАвто»: покупая электромобиль с пробегом, необходимо проверить аккумулятор

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Stephen Lam/Reuters

При выборе электромобиля с пробегом необходимо для начала проверить аккумуляторную батарею. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов сервиса «СберАвто».

«В первую очередь следует измерить емкость аккумулятора. От нее зависят запас хода и перспектива замены батареи после покупки. Надо провести осмотр на наличие видимых повреждений, коррозии или следов утечек, состояние проводов и соединений. Кроме того, следует проверить год выпуска и срок гарантии на батарею: после его окончания замена может обойтись дорого», — говорится в сообщении.

Также при покупке электромобиля с пробегом следует проверить тормозную систему, а именно систему рекуперации: при отпускании педали акселератора электромобиль должен замедляться, а индикатор на панели приборов показывать, что идет зарядка.

Кроме того, необходимо проверить, когда было последнее обновление системы. Если оно давно не производилось, то, возможно, владелец не уделял автомобилю достаточно внимания.

В сервисе посоветовали также узнать историю ремонтов электромобиля. Специалисты, обслуживающие электрокары, должны быть, помимо прочего, грамотными электриками.

До этого стало известно, что китайская компания Exeed объявила старт продаж новой версии кроссовера Exeed RX под названием Flagship в России.

Кросс-купе Exeed RX получило ряд значительных обновлений, среди которых восьмиступенчатая коробка передач, которая работает в паре с двигателем 2.0 TGDI мощностью 249 л.с.

Для новинки стал доступен фирменный пакет сервисов, включающий различные онлайн-сервисы внутри авто. Также появилась возможность удаленного управления Exeed RX с помощью мобильного приложения, функция массажа водительского кресла и электронно-регулируемая рулевая колонка, позволяющая настраивать руль по высоте и по вылету.

Ранее родстер от Mercedes-Maybach получил декор из розового золота.

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