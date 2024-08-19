Создатель «Газели» покинул Горьковский автозавод

Главный разработчик «Газели» (ГАЗ-3302) Владимир Четвериков ушел на пенсию. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Четвериков — заслуженный конструктор России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. Он руководил Объединенным инженерным центром Горьковского автозавода, возглавляя 25 профильных центров, которые занимаются выпуском новых авто.

Первый автомобиль «Газель» сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода 20 июля 1994 года. Машину начали проектировать под самый закат СССР — как развозной автомобиль для кооператоров, поскольку уже в 1988 году в Советском Союзе бурно нарождающемуся классу предпринимателей разрешили заниматься любыми незапрещенными видами деятельности.

Отцом «Газели» первого поколения считается один из конструкторов ГАЗа того времени — Владимир Четвериков, дизайнеры — Станислав Волков и Владимир Фузеев. Уже в конце 90-х слово «Газель» в народе стало нарицательным по отношению к легким микроавтобусам-маршруткам.

До этого сообщалось, что в России появился новый бренд грузовиков Forland из Поднебесной. Импортером авто стала компания «МБ Рус».

Россиянам станут доступны базовые шасси и машины с разнообразными надстройками. Первой моделью линейки станет Forland 3, который весит три с половиной тонны. Он будет конкурировать с «Газелью Next». Китайский грузовик будут продавать минимум за 3,26 млн рублей. Новинку оснастят 2,5-литровым турбодизелем на 157 л.с.

Ранее «АвтоВАЗ» и ГАЗ возобновили выпуск автомобилей.