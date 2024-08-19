Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Создатель «Газели» покинул Горьковский автозавод

Quto: создатель «Газели» Четвериков ушел на пенсию

close
100%
ГАЗ

Главный разработчик «Газели» (ГАЗ-3302) Владимир Четвериков ушел на пенсию. Об этом сообщает портал Quto.ru.

Четвериков — заслуженный конструктор России, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники. Он руководил Объединенным инженерным центром Горьковского автозавода, возглавляя 25 профильных центров, которые занимаются выпуском новых авто.

Первый автомобиль «Газель» сошел с конвейера Горьковского автомобильного завода 20 июля 1994 года. Машину начали проектировать под самый закат СССР — как развозной автомобиль для кооператоров, поскольку уже в 1988 году в Советском Союзе бурно нарождающемуся классу предпринимателей разрешили заниматься любыми незапрещенными видами деятельности.

Отцом «Газели» первого поколения считается один из конструкторов ГАЗа того времени — Владимир Четвериков, дизайнеры — Станислав Волков и Владимир Фузеев. Уже в конце 90-х слово «Газель» в народе стало нарицательным по отношению к легким микроавтобусам-маршруткам.

До этого сообщалось, что в России появился новый бренд грузовиков Forland из Поднебесной. Импортером авто стала компания «МБ Рус».

Россиянам станут доступны базовые шасси и машины с разнообразными надстройками. Первой моделью линейки станет Forland 3, который весит три с половиной тонны. Он будет конкурировать с «Газелью Next». Китайский грузовик будут продавать минимум за 3,26 млн рублей. Новинку оснастят 2,5-литровым турбодизелем на 157 л.с.

Ранее «АвтоВАЗ» и ГАЗ возобновили выпуск автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами