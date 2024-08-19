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Первые седаны Geely Preface поступили в продажу

Российские дилеры начали получать новый Geely Preface

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Geely

К дилерам Geely в России начали поступать седаны Preface, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на автодилера «Прагматика» в Санкт-Петербурге.

Первая партия, поступившая к дилеру, — два седана в максимальной комплектации Flagship. Более крупная поставка ожидается в ближайшее время. Стоимость седана бизнес-класса в исполнении Flagship — 3,22 рублей. Более доступная версия Luxury оценивается в 3 млн рублей.

Седаны Geely Preface оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом 2 литра и мощностью 200 л.с. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Автомобили оснащены подогревом передних и задних сидений, лобового стекла и зеркал, а также форсунок омывателя.

О начале продаж автомобиля в России Geely объявила в середине августа.

Ранее стало известно, что Geely Preface в России будет стоить минимум 3 млн рублей.

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