Первые седаны Geely Preface поступили в продажу

К дилерам Geely в России начали поступать седаны Preface, сообщает аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на автодилера «Прагматика» в Санкт-Петербурге.

Первая партия, поступившая к дилеру, — два седана в максимальной комплектации Flagship. Более крупная поставка ожидается в ближайшее время. Стоимость седана бизнес-класса в исполнении Flagship — 3,22 рублей. Более доступная версия Luxury оценивается в 3 млн рублей.

Седаны Geely Preface оснащаются бензиновыми турбомоторами объемом 2 литра и мощностью 200 л.с. Трансмиссия — 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Автомобили оснащены подогревом передних и задних сидений, лобового стекла и зеркал, а также форсунок омывателя.

О начале продаж автомобиля в России Geely объявила в середине августа.

Ранее стало известно, что Geely Preface в России будет стоить минимум 3 млн рублей.