В России 75% таксистов не смогут выйти на работу с сентября

Большинство российских таксистов (75%) не оформили необходимые документы для работы с сентября. Об этом говорится в письме Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» к главе кабмина Михаилу Мишустину, сообщают «Известия».

В июне 2023 года Госдума приняла во втором и третьем (окончательном) чтениях законопроект, предусматривающий введение в России обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Чтобы получить ОСГОП, таксистам нужно разрешение на работу. Для него необходимо, к примеру, перекрасить авто в установленные в регионе цвета и завести путевой лист с отметками о ежедневном медицинском и техническом осмотрах.

Однако в Союзе отметили, что для выполнения этих условий нет необходимой инфраструктуры, которой могли бы воспользоваться самозанятые водители. В итоге необходимые для работы документы еще не оформили 75% российских таксистов. Без них они будут считаться нелегальными работниками. В связи с этим правительство попросили отложить введение новых мер.

До этого сообщалось, что после введения обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажиром в России могут повыситься тарифы на такси. После того, как страховка ОСГОП станет обязательной, оформлять ее придется самим владельцам автомобилей такси — таксопаркам, индивидуальным предпринимателям и самозанятым, которые оказывают услуги по перевозке пассажиров. Это приведет к их дополнительным издержкам, а значит — скажется на стоимости поездок.

По словам заместителя председателя межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Андрея Попкова, цена полиса ОСАГО для такси сейчас стоит более 100 тыс. рублей. Полис ОСГОП будет стоить значительно меньше, однако водители часто по тем или иным причинам меняют машину, поэтому каждый раз им придется покупать новую страховку.

Ранее эксперт рассказал, что ждать россиянам от свободных тарифов по ОСАГО.