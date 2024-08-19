Обнародован новый дизайн бюджетного кроссовера Chery Tiggo 4 Pro

Представительство китайского автопроизводителя Chery в Австралии раскрыло дизайн кроссовера Chery Tiggo 4 Pro для глобального рынка.

Бюджетный кроссовер получил внешность в стиле более дорогих автомобилей Chery: фары автомобиля напоминают таковые у кроссовера Chery Tiggo 7 Pro, также автомобиль получил новую радиаторную решетку и задние фонари, соединенные сплошной полосой. У австралийского Chery Tiggo 4 Pro также появились глянцевые декоративные элементы в задних стойках.

Ожидается, что автомобиль получит турбомотор 1.5 мощностью 156 л.с. В российской спецификации этот мотор выдает 147 л.с. Автомобиль оснащен передним приводом. Старт продаж Chery Tiggo 4 Pro запланирован на 16 сентября. Подробная информация о машине будет раскрыта позднее.

Ранее стало известно, что в России подорожали автомобили Solaris.