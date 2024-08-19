Родстер от Mercedes-Maybach получил декор из розового золота

Mercedes-Maybach представил в США новую модель — родстер Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль получил складной мягкий верх, 21-дюймовые колесные диски, решетку радиатора с подсветкой и декоративные вставки из розового золота в фарах. Автомобиль построен на основе спортивного кабриолета Mercedes-AMG SL 63, но в отличие от него, у Maybach нет задних сидений.

В интерьере — кожаная отделка белого цвета с хромированными декоративными элементами. Под капотом автомобиля — мотор V8 объемом 4 литра и мощностью 585 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Динамика родстера Mercedes-Maybach скромнее, чем у исходного Mercedes-AMG: он разгоняется до «сотни» за 4,1 с против 3,9 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч против 315 км/ч. Продажи автомобиля в Европе начнутся в 2025 году.

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