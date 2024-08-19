Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Родстер от Mercedes-Maybach получил декор из розового золота

Mercedes-Maybach представил родстер с декором из розового золота

close
100%
Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach представил в США новую модель — родстер Mercedes‑Maybach SL 680 Monogram Series. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Автомобиль получил складной мягкий верх, 21-дюймовые колесные диски, решетку радиатора с подсветкой и декоративные вставки из розового золота в фарах. Автомобиль построен на основе спортивного кабриолета Mercedes-AMG SL 63, но в отличие от него, у Maybach нет задних сидений.

В интерьере — кожаная отделка белого цвета с хромированными декоративными элементами. Под капотом автомобиля — мотор V8 объемом 4 литра и мощностью 585 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Динамика родстера Mercedes-Maybach скромнее, чем у исходного Mercedes-AMG: он разгоняется до «сотни» за 4,1 с против 3,9 с, а максимальная скорость составляет 260 км/ч против 315 км/ч. Продажи автомобиля в Европе начнутся в 2025 году.

Ранее стало известно, что в России поступили в продажу седаны Geely Preface.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами