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Chery построила спортивную версию Tiggo 7 с дизайном как у Land Rover

В Китае появился Chery Tiggo 7 с дизайном в стиле Land Rover

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Chery

В Китае появилась новая версия кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. Автомобиль в исполнении Sports Edition получил внешность, похожую на автомобили британского Land Rover. Об этом сообщает Autohome.

Ожидается, что новый автомобиль поступит в продажу в Китае в сентябре. Помимо решетки радиатора в стиле Land Rover, автомобиль получил узкие светодиодные ходовые огни, отсылающие к модели Evoque. На двери багажника автомобиля указано, что он снабжен полным приводом.

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Chery

Автомобиль построен на основе модели Chery Discovery 06. Он оснащается бензиновым турбомотором 1.6 мощностью 197 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. В интерьере кроссовера — подвесной экран приборной панели и крупный центральный монитор.

Ранее стало известно, что родстер Mercedes-Maybach получил декоративные элементы фар из розового золота.

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