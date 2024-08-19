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Водителей предупредили о периоде размножения лосей в августе

Минэкологии: водителям нужно быть осторожными из-за агрессии лосей в августе

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freepik.com

Подмосковным водителям следует быть осторожными из-за агрессии лосей в августе. Такую рекомендацию дали в министерстве экологии и природопользования области.

«В период размножения многие животные становятся агрессивными и совершают сезонные миграции, могут выходить в города и на дороги общего пользования, поэтому необходимо соблюдать осторожность при встрече с ними. Лоси – крупнейшие представители семейства оленевых, которые встречаются на территории нашего региона повсеместно», — заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

Он добавил, что встречи с лосями для людей крайне опасны. Период брачных игр у животных продлится до начала октября.

До этого в Петербурге 83 ребенка эвакуировали с игровой площадки из-за лося. По информации СМИ, инцидент произошел 14 июня на расположенной около Приморского шоссе детской летней базе в поселке Серово Курортного района. На игровую площадку через дыру в заборе пробрался лось, который напугал воспитанников и педагогов. Сотрудники воспользовались тревожной кнопкой.

Ранее пьяный водитель на «Жигулях» протаранил прицеп с пони и попал на видео.

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