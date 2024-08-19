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Стало известно, была ли попавшая под авто розовая граната в Москве настоящей

Shot: розовая граната под внедорожником Haval в Москве оказалась игрушечной

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Телеграм-канал «SHOT»

Розовая граната, которую подложили под внедорожник Haval в Москве, оказалась игрушечной. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

«Спустя четыре часа после обнаружения барби-снаряда его достали из-под машины рукой. Все это время место рядом с «заминированным» Haval было оцеплено, рядом дежурили полицейские с собаками», — говорится в публикации.

На кадрах видно, что правоохранитель голой рукой достает из-под автомобиля игрушку.

До этого сообщалось, что в московском районе под автомобилем обнаружили гранату. Автомобиль был оцеплен, на место вызвали сотрудников экстренных служб. Неизвестно, зачем ее могли подбросить врачу.

В июне в Киевской области неизвестный взорвал гранату в машине.

Отмечается, что мужчина подошел к случайному автомобилю, вытащил боеприпас и потребовал везти его к белорусской границе. Водитель на просьбу недоброжелателя не ответил, после чего неизвестный взял гранату и взорвал ее в салоне машины.

Водитель не пострадал, успев выбежать из авто.

Ранее на видео попало обнажение москвичей под нацистский марш в Петербурге.

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