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Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Литве были россияне

LSM: среди пассажиров перевернувшегося в Литве автобуса были россияне

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Shutterstock

В аварии с пассажирским автобусом КалининградРига, который перевернулся в Литве, пострадали 26 человек, среди которых были граждане РФ. Об этом пишет латвийский портал LSM.

По предварительной информации, за рулем автобуса находился латвиец, который не справился с управлением и врезался в островок безопасности.

«26 пострадавших, среди которых были граждане Латвии и России, были доставлены в больницы Юрбаркаса и Шакяй. В автобусе также находился один литовец», — говорится в статье.

Всего в транспортном средстве находились 47 человек. Тех, кто не получил травмы, доставили в Гелгаудишкскую спецшколу и накормили. В настоящее время они ожидают автобус, который выехал из Вильнюса, чтобы забрать пассажиров.

До этого в Усть-Камчатском округе перевернулся вахтовый автобус с туристами на реке Студеная. 20 человек «остались на месте», четверых доставили в поселок Козыревск для оказания медицинской помощи. Отмечается, что попавшая в ДТП группа туристов не прошла регистрацию в МЧС.

Ранее сообщалось, что на Сахалине внедорожник с туристами рухнул со скалы.

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