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«За рулем» объяснил, почему советские автомобилисты покупали машины со слабыми моторами

Автоэксперт Канунников: в СССР покупали авто со слабыми моторами для экономии

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РИА «Новости»

Советские автомобилисты часто покупали автомобили с маломощными моторами при наличии альтернативы, чтобы иметь возможность заправлять их дешевым бензином А-76. Об этом рассказал эксперт журнала «За рулем» Сергей Канунников.

«В 1976 году розничные цены на топливо подняли в два раза, в 1981-м – еще в два. В результате бензин АИ-93 вместо 10 копеек за литр стал стоить 40 копеек, а 76-й – 30 копеек. Кроме того, 76-й незаконно, но охотно продавали водители грузовиков по цене 3 рубля за 20-литровую канистру», — указал Канунников.

При этом советская автомобильная промышленность выпускала легковые машины с моторами, рассчитанными как на АИ-93, так и на более дешевый А-76. В частности, автомобили «Москвич» выпускались с двигателями 412-й модели, рассчитанными на Аи-93, и 408-й модели (на А-76) параллельно до 1983 года, когда автомобиль «Москвич-2138» с 408-м двигателем был снят с производства. Кроме того, с 1977-го производились «Москвич-2140» с дефорсированными моторами 412Д мощностью 68 л.с., которые также были рассчитаны на использование «76-го» бензина.

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